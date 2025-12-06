宜蘭2.8億動物收容擴能及優化 明年啟動

守護毛孩升級！宜蘭將啟動二點八億「動物收容擴能及優化計畫」並表揚一一四年度動保志工，代理縣長林茂盛出席。（圖：宜蘭縣政府農業處提供）

宜蘭縣政府農業處於昨（六）日中午在動植物防疫所舉辦一一四年度動物保護志工感恩表揚活動及流浪動物中途之家新建規劃記者會，代理縣長林茂盛出席。為落實動物保護精神並提升流浪動物照護品質，宜蘭縣政府宣布將自民國一一五年起，啟動為期五年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」。針對已使用長達廿五年的流浪動物中途之家預訂投入總經費約二點八億元，分成五年進行全面改建與功能升級，首年一一五年將率先以八一○萬元辦理新建及改建工程的規劃設計工作，為後續的硬體建設奠定專業基礎。期能解決日益增加的流浪動物管理需求及多元化的收容挑戰，避免原有廳舍在空間量能與硬體設施上已顯不足的狀況，將收容所轉型為兼具「收容、人道、教育」功能的現代化生命教育園區。

此計畫核心目標在於展現動物收容的專業新樣貌。在硬體方面，將新建現代化收容處所，著重於通風良好的隔離區與活動空間設計，並導入完善的醫療設備與污染防治設施，以降低動物過度擁擠造成的壓力與疾病傳播風險。在軟體與場域設計上，將特別強調「外部連結」與「民眾參與」，透過優化參訪動線與互動區設置，提升民眾進入收容所的意願，進而提高認養率。

代理縣長林茂盛表示，動保志工是縣府推動動物保護業務最堅強的夥伴，每位志工的投入都帶來不可小覷的力量。正因公部門與民間緊密合作，動保工作才能更全面、更細膩、更具溫度。縣政府也指出，未來的流浪動物中途之家將不再只是單純的收容場所，更將肩負起生命教育與動保宣導重任；透過環境綠美化與開放式互動空間的打造，形成友善、永續的動物照護體系，不僅能舒緩收容壓力，更能以教育深化飼主責任觀念。縣府強調，將持續結合民間資源、提升動物福利，讓動保理念成為社會共同的價值，攜手打造尊重生命的友善宜蘭。