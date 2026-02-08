宜蘭225宮廟春節輪番分享平安粥

頭城大里天公廟「草嶺慶雲宮」大年初一到初九每天無限量供應平安粥。（記者林坤瑋資料相片）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

農曆春節九天連假，宜蘭縣計有二百二十五間宮廟從大年初一到正月十三輪番端出鹹粥、甜粥，讓鄉親與遊客「呷平安、過好年」。不少廟宇還加碼炒麵、炒米粉、肉羹、甜湯，葷素統統有，「顧佛祖也顧腹肚」。

農曆過年一到，宜蘭最具特色、最有年味的畫面不只是在廟口排隊拜拜，還有一碗碗熱騰騰的「平安粥」。全縣二百二十五家廟宇中，溪北有一百十七間，分布在頭城、礁溪、宜蘭市、員山、壯圍與大同；溪南則有一百零八間，包含羅東、冬山、五結、三星與蘇澳。各廟供應日期與內容雖略有不同，但幾乎天天都能喝到平安粥。

「草湖玉尊宮」天公廟初一到初九每天都有葷、素兩種平安粥，還能吃到特色的豆豉配料；三清宮初一到初九不只供應鹹粥，還有桂圓甜粥；頭城城隍廟在初一、初五、初六也準備了平安粥與多樣主食，讓來拜拜的人不空肚回家。

礁溪協天廟則從初八到正月十三提供葷素平安粥外，還有炒麵、炒米粉、熱湯與素菜，菜色將近二十樣。廟方也會發放發財金和信眾結緣。

不少民眾說，過年走春到宜蘭不只是拜神求平安，坐下來喝一碗粥、聊幾句家常就是最實在的年味。