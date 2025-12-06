宜蘭24歲交警遭撞「血肉模糊」命危…術後轉院！駕駛闖禍：完全沒印象

記者黃國瑞、陳弘逸／宜蘭報導

39歲徐姓男子不明原因開車失控，把交警撞成重傷。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警昨晚（5日）在執行號誌控管勤務時，突遭失控廂型車撞成重傷；經查，肇事的39歲徐姓男子雖無酒駕，但有慢行病史，平時有服藥「常有嗜睡的狀況」案發後，供稱不清楚車禍發生經過，也完全沒印象。警方初步研判，肇因疑似精神不濟釀禍；警詢後，將徐男依過失重傷跟妨害公務移送。

關於這次車禍，遭撞的24歲林姓男警原本休假，但因特勤，加上溫泉季，警力吃緊，因此所轄礁溪警分局多數停休，僅部分人員輪休；案發當時，林姓員警在頭城鎮青雲路2段執行路口控燈。

宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警昨晚（5日）在執行號誌控管勤務，突遭失控廂型車猛撞，重傷送醫，引起關注。（圖／記者黃國瑞攝影）

未料，傍晚6時30分許，林姓男警站在事故路口的電線桿、電箱中間，遭駕駛廂型車的39歲徐姓男子撞上，導致人重傷，右大腿開放性骨折，傷口血肉模糊，意識模糊急送，陽交大附醫急重症團隊搶救。案發後，副總統蕭美琴到宜蘭視察的座車，也行經該處。

歷經3個多小時手術治療，情況已穩定；院方也說明，傷者經過清創，確認腸胃系統完整，並無太大暴露，所幸，臟器沒有暴露、損傷。今天（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。

據悉，肇事的39歲徐姓男駕駛，有慢行病史，平時有服藥；他供稱，不清楚車禍發生經過，也完全沒印象，還說「常有嗜睡的狀況」；因此，警方初步研判，肇因疑似精神不濟釀禍；警詢後，將徐男依過失重傷跟妨害公務移送。

