宜蘭24歲員警交管遭撞重傷 「深夜手術順利」將轉往北部治療

宜蘭礁溪5日晚間發生一起重大勤務事故，一名24歲林姓警員在執行副總統蕭美琴車隊交管任務期間，不幸遭廂型車撞擊，導致重傷送醫。經緊急手術後，目前已轉入加護病房，病況暫時穩定，仍須進行後續清創處理。林員家屬表示，計畫將其轉送北部大型醫院持續治療，並感謝所有警務同仁與醫護人員的即時協助與關懷。

事故發生後，林員於深夜完成初步手術，轉進加護病房觀察。林爸爸於醫院向代表警政署長張榮興到場慰問的督查室主任呂新財、宜蘭縣警察局長劉炯炫，以及所有參與支援的警務人員與醫療團隊致謝。他表示，一整夜大家奔波忙碌，仍心繫林員安危，這份情義讓家屬深受感動，也希望同仁能儘早休息，以應對隔日的執勤任務。

警政署方面則承諾，將全力支援林員的後續照護與家庭需求，並設立專人聯繫窗口，維持與家屬密切溝通。礁溪分局長黃靖堯也親自遞上聯絡方式，表達隨時提供協助的誠意。警察局長劉炯炫與林父握手致意，陪同走至病房門口，展現警界同袍之間的深厚情誼。

除了警界全力支援，中央與地方官員也高度重視。行政院政務委員陳金德、立法委員陳俊宇，以及宜蘭縣代理縣長林茂盛，皆前往醫院關心，協助家屬處理各項後續事宜。由於該起事故涉及副總統視察任務之交管勤務，礁溪警分局將於6日上午9時召開記者會，對外說明案情經過與後續處理情況。

