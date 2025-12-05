宜蘭24歲員警交管遭撞重傷 「深夜手術順利」將轉往北部治療
宜蘭礁溪5日晚間發生一起重大勤務事故，一名24歲林姓警員在執行副總統蕭美琴車隊交管任務期間，不幸遭廂型車撞擊，導致重傷送醫。經緊急手術後，目前已轉入加護病房，病況暫時穩定，仍須進行後續清創處理。林員家屬表示，計畫將其轉送北部大型醫院持續治療，並感謝所有警務同仁與醫護人員的即時協助與關懷。
事故發生後，林員於深夜完成初步手術，轉進加護病房觀察。林爸爸於醫院向代表警政署長張榮興到場慰問的督查室主任呂新財、宜蘭縣警察局長劉炯炫，以及所有參與支援的警務人員與醫療團隊致謝。他表示，一整夜大家奔波忙碌，仍心繫林員安危，這份情義讓家屬深受感動，也希望同仁能儘早休息，以應對隔日的執勤任務。
警政署方面則承諾，將全力支援林員的後續照護與家庭需求，並設立專人聯繫窗口，維持與家屬密切溝通。礁溪分局長黃靖堯也親自遞上聯絡方式，表達隨時提供協助的誠意。警察局長劉炯炫與林父握手致意，陪同走至病房門口，展現警界同袍之間的深厚情誼。
除了警界全力支援，中央與地方官員也高度重視。行政院政務委員陳金德、立法委員陳俊宇，以及宜蘭縣代理縣長林茂盛，皆前往醫院關心，協助家屬處理各項後續事宜。由於該起事故涉及副總統視察任務之交管勤務，礁溪警分局將於6日上午9時召開記者會，對外說明案情經過與後續處理情況。
看更多 CTWANT 文章
執勤蕭美琴宜蘭行交管！24歲警遭撞命危 父親心痛：為何休假還貼班？
台南塑膠工廠濃煙狂竄 消防出動32車62人急攻火場撲滅火勢
高雄苓雅透天厝晚間火警！濃煙封巷 雲梯車升空救出一人送醫
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 199
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 623
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 492
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 96
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 16 小時前 ・ 1
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞! 臟器外露、斷腿命危送醫搶救
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴5日在宜蘭跑行程，車隊自礁溪前往頭城途中，2名員警在頭城青雲路二段路旁執行交通號誌管制，卻突然出現一輛廂型車高速撞擊，24歲林姓警員慘遭撞倒在地，當場被捲進車底，腹部以下、右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往醫院救治，目前未脫離險境。 車禍現場還留有撞擊痕跡，林姓員警執行勤務無端遭到撞擊，當時戴的帽子遺落在現場，林姓員警被緊急送往陽明交通大學附設醫院急救，目前生命徵象不穩，醫療團隊正全力搶救；林姓員警女友接獲通知趕往醫院，雙手不斷顫抖，宜蘭縣代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。 據了解，39歲肇事廂型車徐姓駕駛與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐姓男子酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。 礁溪警方指出，因為蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。總統府發言人郭雅慧晚間表示，關於5日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，蕭美琴知道後，已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
79歲翁泡三溫暖休克 倒臥烤箱二度燒燙傷送醫不治
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導天氣變冷了，年長者一定要特別注意！新北市林口一名79歲老翁，因為天冷，去社區附設的三溫暖，但過了2個多小時都沒出來，他的妻子請櫃台人員查看，才發現老翁倒在烤箱內，全身大面積燒燙傷，送醫後不治，醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，如果待太久，甚至會導致休克。晚上8點多，馬路上警笛聲大作，救護車沿路鳴笛，趕抵社區外頭，因為警消獲報有住戶天冷想泡三溫暖，結果倒在裡頭，已經叫不醒。民視記者洪巧璇：「事發的社區大樓有附設三溫暖供住戶使用，而當時老翁就是獨自一人，在傍晚的時候去三溫暖，沒有想到，到了晚上他都還沒回家，被人發現的時候已經沒了呼吸心跳。」新北市林口這處社區的健身房有設置三溫暖，不過就在3號傍晚，裡頭發生意外，一名79歲夏姓老翁，傍晚去三溫暖，想暖暖身子，但過了兩個多小時都沒有返家，妻子打電話詢問社區櫃檯，請他們幫忙到三溫暖查看，才卻發現老翁倒臥烤箱裡，救護人員到場急救，發現老翁身上有50%的二度燒燙傷，緊急送醫後，宣告不治。冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）法醫高大成：「去蒸氣這種地方裡面，絕對水分會蒸發很嚴重，你的血變得很混濁，所以越流越慢，尤其你超過60歲，血管都6、70%阻塞了，你血流就被堵住了，堵住就發生心肌梗塞的狀況昏迷。」警方初步調查，現場沒有外力介入，醫師點出關鍵原因，疑似是老翁在高溫烤箱內待太久，導致休克。法醫高大成：「有心臟病的人，有高血壓的人要注意，一開始因為熱，血管擴張，但是你脫水，血管又縮回來，血流又緩慢，越流越慢，流到最後停止，停止你就倒下去了，5分鐘到10分鐘就出問題了。」冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）天氣冷吱吱，年長者以及心血管疾病的患者一定要特別小心，尤其在泡溫泉、三溫暖時，一定要留意血管收縮的潛在危險。原文出處：冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治 更多民視新聞報導林口7旬翁倒臥社區三溫暖！大面積燒燙傷送醫亡 高大成分析「死因」水產老闆激戰小三！他自豪喊：入X最大顆警界高官涉88會館案！又涉恐嚇老闆娘提早還錢遭起訴 警政署回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
屏東里港警12天抓44詐騙犯 嫌狼狽跳樓仍被逮
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣警局里港分局11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內就查獲六個詐騙集團共逮捕44名嫌犯，其中在一次攻堅行動中，嫌犯為了躲避查緝，從三樓窗戶爬出，先攀爬到二樓，再直接跳下一樓逃逸，不過最後還是遭警方循線逮捕。詐團成員遇警攻堅，直接攀爬外牆跳樓逃逸。（圖／翻攝照片）警方清晨在一處民宅進行攻堅，不過在裡頭的嫌犯竟然不顧危險，先從三樓窗戶往外爬，接著慢慢從外牆攀爬到二樓，最後直接往下跳，儘管腳看起來是一拐一拐，但還是快步逃離現場。聲源：員警：「哇他真的逃走了。」好不容易破門進入的員警，對於嫌犯為了躲避查緝，冒險跳樓也感到非常驚訝，不過才逃沒多久，這名有四海幫背景的男子，還是遭警方循線逮捕。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「不顧生死由三樓陽台攀爬至二樓後，狼狽跳樓訝異的是犯嫌，由三樓跳下竟毫髮無傷。」屏東縣警局里港分局執行打詐專案，短短12天破獲六集團抓44人。（圖／翻攝照片）屏東縣警局里港分局，11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內，就瓦解了六個詐騙集團，逮捕車手、收水、金主等共44人。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包200包等，查緝總價近千萬。」詐騙集團橫行，警方全力掃盪，儘管有嫌犯就算跳樓也不要被抓，但警方布下天羅地網，一一上銬逮捕，其中12人已經遭羈押獲准，後續相關單位也要繼續追查詐欺金流以及周邊犯罪連結。原文出處：警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸 更多民視新聞報導國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑電焊火星引燃塑膠濾網！ 苗栗工廠竄濃煙大火
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗縣頭份市一處工廠，今（5）日下午4點多發生火警意外。根據了解，當時工廠頂樓正在進行水塔拆除作業，疑似是工人以電焊拆除時，不慎點燃塑膠片，加上現場風立強勁，火勢因此快速蔓延。所幸消防人員獲報抵達，迅速將火勢撲滅，也沒造成任何人員傷亡。民眾遠遠拍下，一棟工廠樓頂，不斷冒出熊熊火光，大量黑煙更是驚人，直竄天際幾乎遮掉半邊天，目擊民眾說：「快跑哦，快跑哦。」還有人見狀直呼快跑，就怕火勢蔓延造成危險，而當時情況危急，也嚇壞附近不少鄰居。消防人員獲報，立刻派車前往救援，現場也啟動疏散程序，約有百名人員緊急撤離，這起火災，就發生在今（5）日下午4點多，苗栗縣頭份市自強路二段，這間工廠正在拆除水塔，沒想到意外引發火警，紡安公司顧問梁清雄說：「冷卻水塔它在電焊的時候，它那個冷卻水塔裡面的塑膠片不小心著火了。」根據顧問表示，工廠停工當中，除了清除危險物品，也由包商執行拆除作業，當時屋頂上有10多個水塔，疑似因為工人以電焊拆除時，用火不慎燒到裡面的塑膠濾網，因此引發火勢，苗栗縣消防局第三大隊大隊長張焜郁說：「疑似因為天氣風勢較大，不排除因此而引燃相關一些設備，那導致四樓迅速的一個起火，造成濃煙。」現場為4層的RC建築物，燃燒面積大約70平方公尺，所幸現場沒有存放危險物品，也沒有任何人員傷亡，不過詳細起火原因，仍有待火調小組進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
快訊／新北大貨車撞機車 女騎士遭輾送醫不治身亡
新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況
即時中心／潘柏廷報導台灣大學近日傳出肺結核接觸感染事件，由於學生陸續收到校方的「肺結核接觸者｣通知，更要求接受X光和抽血檢查，並將訊息貼在社群，使得消息隨之曝光；衛福部長石崇良今（4）日透露為單一確診個案，而對方為外籍學生，此起也並非校園群聚，目前已匡列超過900人。對此，台北市衛生局也透露最新情況了！民視 ・ 1 天前 ・ 1
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 36