即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

副總統蕭美琴今（5）日下午視察宜蘭礁溪，晚間車隊則前往頭城移動，豈料，一名24歲林姓員警在執行交整勤務時，一輛由徐姓駕駛的黑色廂型車突然右偏將其撞倒；由於衝擊力道過大，造成對方右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、臟器外露，立即送往陽大附醫搶救，而黑色廂型車肇事肇事前行徑路口的畫面也曝光了！

初步掌握，徐姓肇事駕駛是從新竹到宜蘭礁溪，預計要先泡湯，結果到宜蘭後先去大溪漁港吃東西，吃完準備前往礁溪的時候就發生意外；根據員警父親到醫院哽咽向政委陳金德透露，林警昨天打電話稱今天休假，不解為什麼還要被叫去控燈，當場拜託政務委員陳金德要全力搶救。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

原文出處：快新聞／宜蘭24歲員警執蕭美琴交管遭撞「臟器外露」！廂型車肇事畫面曝

