宜蘭24歲警出勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：盼大家集氣

副總統蕭美琴週五到宜蘭視察，沒想到一名24歲員警執行交管勤務時，遭租賃車撞上傷勢嚴重。得知消息後，蕭副總統今（6）天也出面，希望社會一起集氣加油。

24歲警重傷轉台北榮總治療 目前生命徵象穩定

5號休假的林姓員警被召回執行交管勤務，卻遭車輛撞上，第一時間送醫時生命跡象不穩，右大腿開放性骨折，腹部還有大面積傷口，所幸動手術順利，後續轉往台北榮總。目前員警生命徵象穩定、意識清楚，在加護病房中接受監控及治療。

副總統第一時間也表達關切，蕭美琴表示，讓榮總醫院的最好團隊，做後續接手治療，同時北市昨天也有一名警員執勤發生事故，希望大家為他們集氣。

在野質疑「幫站台」釀禍 綠營：公務性質勿扭曲

而在野黨質疑，副總統是為了幫自家縣長候選人林國漳站台，安排輔選行程才有了意外。

民進黨宜蘭縣黨部則秀出詳細行程，蕭美琴首先探視在花蓮光復鄉不幸遭受感染的患者，隨後前往礁溪鄉關心農民生產情形，之後至頭城鎮安養院關懷長者，訪視頭城鎮農會品牌館，皆為公務行程，批評在野黨不該扭曲利用車禍意外。

民進黨立委陳俊宇也說明，5號蕭副總統是前往礁溪關心農民災損，絕非外界所揣測的相關的輔選行程，並於第一時間得知事情發生後，立即表達關心之意。

