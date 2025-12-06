宜蘭24歲警執勤副總統交管遭撞 蕭美琴：非常不捨

宜蘭頭城青雲路二段昨晚發生一起重大警勤意外。一名24歲林姓警員原定休假，因副總統蕭美琴行程貼班執行交管勤務時，遭一輛突然失控的自小客車猛烈撞上，當場重傷倒地，在經醫院搶救後目前情況穩定。對此，副總統蕭美琴今受訪表示感到非常不捨。

蕭美琴今受訪表示感到非常不捨。（圖/中天新聞）

蕭美琴5日訪問宜蘭，配合勤務被管制休假、召回的礁溪警分局林姓員警，卻在控制號誌過程中遭一輛自小客車撞上，造成臟器外露、右大腿開放性骨折，被緊急送至陽明交通大學附設醫院團隊搶救，情況穩定，今天（6日）凌晨0時許已轉院至台北榮民總醫院。

從警4年的林姓員警，當時正專注維持車流秩序時，未料一輛自小客車不明原因偏離路線，直接朝他衝來，巨力撞擊讓他瞬間重創倒地。（圖/中天新聞）

林員父母聽聞消息後，5日晚即從新北趕赴醫院。林父面對政務委員陳金德的慰問時，難過地詢問「兒子休假為什麼還要貼班？難道沒有別人了嗎」，讓現場瞬間沉默約5秒之久。對於林員原定休假卻貼班執勤，宜蘭礁溪警分局表示，因副總統到宜蘭視察行程，業務量增加，因此調派休假警力前來支援。

對此，蕭美琴今日受訪時表示，「我想家人發生事故，這種情緒跟難過，我們都非常的不捨，那至於排班的狀況，我想地方的警察局會再進一步的跟大家做說明」。

