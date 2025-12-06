宜蘭24歲警執勤遭撞命危 家屬崩潰：「休假又被叫去」盼好好回來

宜蘭縣頭城礁溪分局一名24歲林姓員警，12/5在青雲路二段執行副總統蕭美琴車隊的號誌控管勤務時，突然遭一輛失控廂型車撞擊。



宜蘭縣頭城礁溪分局一名24歲林姓員警，昨（12/5）在青雲路二段執行副總統蕭美琴車隊的號誌控管勤務時，突然遭一輛失控廂型車撞擊，強大衝擊力道將他撞進路旁水溝，造成腹部大面積撕裂傷，並伴隨右大腿開放性骨折，當場血流如注、情況危急。

家屬得知消息後陸續趕抵醫院，林員的女友在第一時間到場，雙手顫抖地緊握著被交還的手錶與衣物，神情憔悴不發一語。林員母親悲痛表示，丈夫從警30多年，她每天擔心到心力交瘁，好不容易盼到退休，卻換成兒子在執勤時遭遇危難，「只希望孩子能好好回來就好」。

林員父親同樣是退休員警，心痛表示兒子明明今天應休假，卻臨時接獲通知被召回協助控燈，沒想到會遭遇如此重大車禍，質疑排勤安排是否合理，希望釐清相關程序。

事故發生於晚間約6時24分，林員當時正站在燈號控制箱附近執勤，39歲徐姓男子駕駛、原計畫前往礁溪泡湯的廂型車，突然偏離車道直直撞上。

林員在第一時間被送往陽明交通大學附設醫院急救，院方表示，送抵急診時生命徵象不穩、意識模糊，腹部傷口因泥沙與血水混雜，一度難以辨識，初步研判為臟器外露，經團隊清理後確認腸胃系統未破裂。林員目前仍未脫離險境，急重症團隊正全力搶救。

警方初步排除肇事者徐男酒駕可能，車內亦未發現可疑物品，詳細肇事原因仍待進一步調查。宜蘭縣警局已成立專案小組，將協助家屬處理後續事宜並全面調查事故經過。

