宜蘭24歲警執勤遭撞重傷！6科醫集結搶救3小時「幸無臟器外露」今凌晨轉院

急診。廖瑞祥攝



副總統蕭美琴5日前往宜蘭視察期間，執行交管勤務的宜蘭縣礁溪警分局24歲林姓員警不幸遭廂型車高速撞擊，造成腹部大面積撕裂傷及腿部骨折，傷勢嚴重。陽明交通大學附設醫院緊急動員6大外科團隊進行搶救，歷時3小時完成手術後，林員於今（12/6）日凌晨0時許轉送台北榮民總醫院，後續將由北榮團隊接手治療。

事發於昨（12/5）日晚間6時30分許、頭城鎮青雲路2段路口，林員因副總統車隊勤務被召回支援，期間在現場控制號誌時，突然遭一輛偏離車道的廂型車直接撞上，強大衝擊力道使他被捲入車底並卡在路旁水溝，當場受傷嚴重，由同仁緊急送往陽明交大醫院急救。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，患者送抵急診時意識清楚、生命徵象穩定，但腹部有大面積開放性傷口，血肉模糊且混雜泥沙，初判外觀難以辨識，因此一度誤傳「臟器外露」。經團隊仔細清理後確認腸胃系統完整，並無臟器外露或器官破裂情形，可說相當幸運。

為處理複雜傷勢，院方緊急動員整形外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科、直腸外科 等6大外科醫療團隊，合力完成長達3小時的清創及手術，移除傷口內的泥沙與髒污，並穩定生命徵象。

黃志賢指出，林員後續仍需接受更精密的整形外科重建手術，因此在確認生命狀況穩定後，啟動「醫療接力模式」，於今日凌晨安排後送北榮，「我們先把他所有狀況穩定下來，再交由台北榮總的團隊來接力。」

