宜蘭24歲警執勤遭撞險喪命 肇事駕駛竟供稱「沒印象」

宜蘭礁溪警分局一名24歲林姓員警，原本正在休假卻因配合副總統蕭美琴視察宜蘭的維安勤務而被召回，未料5日晚間在頭城鎮青雲路二段路口執勤時，突然遭一輛黑色廂型車失控撞上，整個噴飛卡在路旁水溝，所幸送醫急救後目前情況已穩定。

肇事黑色廂型車 。（圖／翻攝畫面）

事故發生於5日晚間，林員當時正專注控管交通號誌、維持車流秩序，怎料一輛黑色廂型車卻不明原因偏離行駛路線，直接朝林員衝撞，造成林員右大腿開放性骨折、腹部大面積撕裂傷，緊急送往陽明交通大學附設醫院急救，手術歷時三個多小時才結束。林員經過急救後情況逐漸穩定，今日已轉往台北榮民總醫院接受後續治療。

根據《中時新聞網》報導，肇事的39歲徐姓男子面對警方調查時，認為自己明明是直行，「不知道為什麼會撞到員警」，更坦言對撞擊過程「完全沒印象」。徐男也透露自己有慢性病史，平時有需要服藥的情況，經常出現嗜睡。

車禍撞擊力道猛烈，連路邊號誌桿的控制箱被撞毀。（圖／翻攝畫面）

警方調查發現，徐男酒測值為零、毒品反應呈陰性，車內也未查獲任何可疑物品。初步研判肇事原因疑似精神不濟導致，全案依過失致重傷罪及妨害公務罪將徐男移送偵辦。

