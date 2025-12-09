宜蘭24歲警執勤遭撞 蕭美琴：醫療團隊全力幫忙 祝早日康復

副總統蕭美琴出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」受訪。楊亞璇攝



宜蘭縣礁溪一名24歲林姓員警原本排休，因支援副總統蕭美琴車隊交管勤務遭車輛撞擊重傷，事後藍白陣營以「假視察、真輔選」痛批民進黨，但家屬表示不願讓孩子傷勢被政治化，蕭美琴今天（12/9）說，現在的醫藥團隊，全力在幫忙，祝福員警早日康復。

林姓員警母親昨受訪時表示，將責任全怪在副總統身上「有失公允」，她強調家屬最不願看到孩子的傷勢被政治化，更不希望兒子的痛苦成為各方口水戰的素材。她直言，外界爭論聲浪下，反倒是肇事者像躲在輿論陰影後面，至今沒有出面承擔責任，也沒有人替家屬發聲。

副總統蕭美琴今早出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」時，面對媒體詢問，家屬認為員警傷勢被政治化？她停下腳步表示「我非常感謝，現在的醫藥團隊全力在幫忙，用他們的專業，也祝福他能夠早日康復，謝謝。」

至於媒體再問，「會再去探視員警？」、「肇事者還沒出現？」蕭美琴未回應隨即離開。

