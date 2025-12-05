宜蘭24歲警執行副總統交管勤務遭撞! 手術順利將轉往北部醫院治療

宜蘭礁溪警分局林姓員警執行副總統蕭美琴交管勤務時遭廂型車撞成重傷。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 宜蘭礁溪24歲林姓員警下午晚間執行副總統蕭美琴車隊交通管制勤務時無端遭到撞擊，遭偏移車道的廂型車撞進車底後卡入水溝，造成開放性骨折送醫急救，經陽明交通大學附設醫院全力搶救後，手術順利，深夜轉至加護病房後，家屬特別向前來關心的警務人員及醫護團隊致謝，請大家早點回去休息，預計將林姓員警轉往北部醫院治療。

林姓警員經手術後病況暫趨穩定，但後續還需要清創，5日深夜轉至加護病房，林爸爸特別出面向代表警政署長張榮興前來慰問的督查室主任呂新財、宜蘭警察局長劉炯炫等警務人員以及醫護團隊致謝。林爸爸表示，感謝大家的陪伴，目前兒子手術後轉至加護病房，為讓他明天醒來可以看見家人，會暫時回去休息，

林爸爸也說，請所有警務同仁盡早休息，大家辛苦一個晚上，一早應該還有勤務工作，不能過勞。林爸爸向大家致謝後，呂新財強調警政署會全力協助，並已建立窗口隨時保持連繫，礁溪分局長黃靖堯也再次遞上聯繫電話，劉炯炫和林爸爸握手後，陪同走到病房門口。

行政院政務委員陳金德、立委陳俊宇及宜蘭縣代理縣長林茂盛等人事發迄今也一直守候在醫院，協助家屬處理相關事宜；由於警員遭撞車禍事故，與副總統蕭美琴交管勤務有關，礁溪警分局為求慎重，6日上午9點將對外召開記者會說明。總統府發言人郭雅慧晚間回應，蕭美琴知道後，已請陳金德及陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

