宜蘭24歲警執行蕭美琴交管勤務 遭貨車猛撞「臟器外露」送醫搶命

宜蘭24歲林姓員警傍晚執勤時遭小貨車撞上，傷勢嚴重緊急送醫。（示意圖，photoAC）

副總統蕭美琴今（5日）訪視宜蘭，宜蘭縣警察局出動警力執行交管勤務，不料傍晚6點多一名在頭城執勤的24歲林姓員警，突然被失控小貨車撞上，當場右大腿開放性骨折、臟器外露，緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區救治。

據了解，今日傍晚6點半左右，蕭美琴車隊抵達頭城前，2名員警在頭城青雲路二段59號進行號誌控管，突然遭到39歲徐男駕駛的小貨車猛烈撞擊，林姓員警雖然意識清楚，但傷勢極為嚴重，被緊急送醫搶救，目前仍未脫離險境。

至於肇事原因，駕駛經酒測已排除酒駕，由於車上沒有行車紀錄器，肇事地點也沒有監視器，詳細事故原因仍待警方釐清。

