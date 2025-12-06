宜蘭24歲警搶命中 礁溪分局9點召開記者會說明

肇事車輛車頭幾乎全毀。（圖／東森新聞）





宜蘭24歲林姓員警，昨晚（5）執行蕭美琴副總統特勤任務時，遭1輛廂型車撞成重傷，引發社會關注。林員經搶救後已進入加護病房，礁溪分局在今早9點召開記者會，說明案情。

39歲徐姓肇事駕駛昨晚6點多原行駛在外側車道，卻在路口處突然往路變行駛，當場撞飛林員，造成林員右大腿開放性骨折、腹部有大面積血肉模糊傷口。鑑識小組到場採證，發現廂型車右車頭嚴重毀損，號誌燈桿歪斜，紅綠燈也被撞壞，顯見當時衝撞力道相當猛烈。徐男供稱，當時疑似視線不佳與恍神才造成車禍，經警方酒測確認沒有酒駕。

林員緊急送醫搶救後，已於昨天深夜進入加護病房，並預計再轉送北部醫院進行後續治療。總統府發言人郭雅慧表示，副總統蕭美琴得知後，立即請政委陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續將持續掌握醫療狀況，並祈願員警平安度過危險期。

