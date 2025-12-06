宜蘭24歲警遭廂型車猛撞重傷 蕭美琴：盼早日康復、願全力協助家屬

【警政時報 包克明／臺北報導】宜蘭礁溪一名年僅24歲的林姓員警，昨（5）日晚間執行副總統蕭美琴車隊的交通管制勤務時，遭一輛不明原因衝出的廂型車猛烈撞上，當場重傷倒地，目前仍在加護病房搶救中，消息傳出震驚社會。對此，副總統蕭美琴今（6）日受訪時表達深切關懷與不捨，盼林員早日康復，也感謝第一時間搶救的醫療團隊。

警礁溪分局24歲警重傷命懸一線，蕭美琴與警方籲各界集氣。(圖／總統府)

蕭美琴表示，聽到員警在執行勤務中遭受如此嚴重傷害，感到非常難過，也理解家屬承受的巨大壓力與情緒。她特別感謝宜蘭陽明醫院院長與醫療團隊盡速進行搶救，希望能全力把林員從鬼門關前拉回來。針對外界關注「林員休假被召回值勤」的排班問題，蕭美琴回應，應由地方警察局統一說明排班細節，強調執勤安全仍是最優先考量。

廣告 廣告

蕭美琴同時提到，台北市昨（5）日晚間也有員警在勤務中受傷，同樣仍在醫院治療，呼籲全民一起集氣，為兩名重傷員警送上祝福。

副總統蕭美琴車隊的交通管制勤務時，24歲警林姓員警遭一輛不明原因衝出的廂型車猛烈撞上，當場重傷倒地。(圖／記者翻攝)

警方調查，39歲徐姓廂型車駕駛昨晚 6 點多行經現場時，突然從外側車道高速衝出，直接撞飛正進行燈號管制的林姓員警。強大撞擊力道導致林姓員警右大腿開放性骨折、腹部皮層大面積撕裂、傷口血肉模糊，傷勢相當嚴重。現場紅綠燈號誌桿被撞歪，廂型車車頭幾乎全毀，可見撞擊瞬間力道之大。

執行車隊勤務遭撞飛！礁溪24歲員警重傷送醫，警分局長黃靖堯哽咽說明惹鼻酸。(圖／記者翻攝)

事件發生後，礁溪分局長黃靖堯今早向媒體正式說明案情。然而在試音階段，他讀到講稿中「我們最不想看見的……」這句話時，情緒瞬間潰堤、哽咽落淚，讓現場媒體與同仁都不捨。黃靖堯努力壓抑情緒，講到聲音發顫、表情扭曲，展現身為主管對同仁強烈的心疼與愧疚。離開講台時，他露出勉強的微笑，但一轉身便紅了眼眶，推了推眼鏡、抹去淚水，再喝水平復心情，畫面令人鼻酸。

礁溪分局指出，昨晚全分局均投入特勤勤務，因道路狀況與車流判斷，沿路紅綠燈僅安排一名員警負責燈號管制。事發當下，林員遭撞後腹部皮層完全消失，甚至可見皮下原本應被覆蓋的肌肉組織，傷勢極為驚人。目前醫療團隊正全力救治。

礁溪分局強調，他們最不願意看見任何一位同仁因執勤受傷，希望外界給予林員與家屬最大支持。目前最重要的，是讓林員安心治療，也呼籲社會各界一起為他祈福、加油。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光