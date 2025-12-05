宜蘭24歲警遭廂型車衝撞傷重 術後穩定凌晨轉院

副總統蕭美琴5日到宜蘭視察，配合勤務被管制休假、召回的礁溪警分局林姓員警，卻在控制號誌過程中遭1輛廂型車撞擊，林員傷勢嚴重，緊急送至陽明交通大學附設醫院團隊搶救，經歷3小時的手術，手術順利、情況穩定，於今（6）日凌晨0時許轉院至台北榮民總醫院。

陽明交大醫院院長黃志賢 。（圖／中天新聞）

昨（5）日晚間6時30分許，24歲林姓員警在頭城鎮青雲路2段一處路口執行交通管制勤務時，遭1輛偏離車道的廂型車撞擊，林員傷勢嚴重急送醫。陽明交大醫院院長黃志賢表示，「林姓警員來到醫院時生命徵象滿穩定，人也很清醒，但有大面積的傷口，我們緊急幫他做傷口的整理。」至於一開始傳出臟器外露，「事實上臟器是沒有外露，因為一開始大面積的傷口，血肉模糊，我們一時之間也沒有辦法整理得很乾淨，後續的整理的話很幸運的是臟器沒有外露。」

黃志賢說明，這次陽明交大醫院出動了整型外科、一般外科、創傷外科、骨科、泌尿外科、直腸外科，幾乎所有外科系的菁英們全部出動，手術花了3個小時的時間，手術很順利。「因為後續還要做團隊合作式的整形外科處理，我們先把他所有狀況穩定下來，再交由台北榮總的團隊來接力。」林員今（6）日凌晨0時許轉院至台北榮民總醫院。

林姓員警遭廂型車撞擊。（圖／警方提供）

