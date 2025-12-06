宜蘭24歲警遭撞重傷！家屬情緒崩潰、退休警父哽咽：捨不得孩子那麼痛

記者林盈君／宜蘭報導

本月5日傍晚6時許，宜蘭縣一名24歲林姓員警，於執行交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，造成腿部開放性骨折等，傷勢相當嚴重，目前仍在醫院搶救中。而林員的父母及女友獲悉後趕抵醫院，情緒崩潰悲痛，林員的父親更是剛剛退休的警察，哽咽表示「孩子那麼痛，我有多捨不得」，而當時林員原本休假，卻被叫回支援，讓林父難以接受。

宜蘭縣24歲林姓員警遭廂型貨車撞擊，家屬悲痛萬分。（圖／記者黃國瑞攝影）

據了解，昨天傍晚，為了支援副總統蕭美琴行程，林姓員警原本休假，被叫回協助支援，當時林員正在頭城鎮青雲路二段、協助號誌管制，卻遭徐男駕駛的廂型貨車撞上，林員傷重送醫搶救中。肇事駕駛徐男無酒駕，當時他與妻子從新竹前往礁溪泡湯，途中先到大溪漁港用餐，離開後不久即發生事故，徐男稱自己一路直行，不清楚為何會發生事故，詳細原因還要再釐清。

宜蘭縣24歲林姓員警，於執行交管勤務時，不慎遭廂型貨車撞擊。（圖／記者黃國瑞攝影）

林姓員警重傷送醫，父母及女友獲悉後趕抵醫院，家屬悲痛萬分，林父原本也是警職，才剛剛退休不久，他表示兒子原本是休假，卻被叫回貼班，令人難以接受。對此分局則回應，由於副總統到宜蘭視察，相關的勤務量增加，才會派休假警力支援。事件發生後，政務委員陳金德也到醫院關切，林父哽咽表示，目前只希望醫療團隊全力搶救。

宜蘭縣24歲林姓員警，於執行交管勤務時，不慎遭廂型貨車撞擊。（圖／記者黃國瑞攝影）

