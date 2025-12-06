宜蘭24歲警遭撞飛、傷重送醫！肇事車突詭異偏移 行車紀錄器畫面曝光

記者林盈君／宜蘭報導

昨（5日）晚間，宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，於執行號誌控管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，傷重送醫搶救中，對此，經陽明交通大學附設醫院救治，歷經3個多小時手術治療，目前林員的情況已穩定，預計今（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。而當時事發的行車紀錄器畫面也曝光，可以清楚看到，當時徐男駕車突然往右偏移，撞上正在值勤的林員。

宜蘭縣礁溪派出所林姓員警，遭廂型車撞擊傷重送醫，瞬間畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

據了解，林姓員警從警4年，現在礁溪派出所服務，過去曾因熱心協助老婦回家，受到分局PO網表揚，一直在工作上盡忠職守。而林父過去也是員警，財才剛剛退休，他難過表示，兒子明明休假卻被叫上班控燈，在執勤途中遭到廂型車猛撞命危，哽咽難過表示「孩子那麼痛，實在捨不得」。

宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，遭廂型車撞擊傷重送醫。（圖／記者黃國瑞攝影）

林姓員警當時正在青雲路二段執行號誌控管勤務，卻突遭失控廂型車猛撞，造成腿部開放性骨折，傷勢嚴重送醫搶救，雙親接獲噩耗趕赴醫院，林母難過表示，擔心從警丈夫安危30多年，好不容易熬到他退休，現在卻換兒子執勤遇劫躺在醫院，「只希望孩子好好回來就好」。

宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，遭廂型車撞擊傷重送醫。（圖／記者黃國瑞攝影）

而˙肇事駕駛39歲徐男，當天與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐男酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。

