宜蘭24歲警遭撞飛、傷重送醫！肇事車突詭異偏移 行車紀錄器畫面曝光
記者林盈君／宜蘭報導
昨（5日）晚間，宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，於執行號誌控管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，傷重送醫搶救中，對此，經陽明交通大學附設醫院救治，歷經3個多小時手術治療，目前林員的情況已穩定，預計今（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。而當時事發的行車紀錄器畫面也曝光，可以清楚看到，當時徐男駕車突然往右偏移，撞上正在值勤的林員。
據了解，林姓員警從警4年，現在礁溪派出所服務，過去曾因熱心協助老婦回家，受到分局PO網表揚，一直在工作上盡忠職守。而林父過去也是員警，財才剛剛退休，他難過表示，兒子明明休假卻被叫上班控燈，在執勤途中遭到廂型車猛撞命危，哽咽難過表示「孩子那麼痛，實在捨不得」。
林姓員警當時正在青雲路二段執行號誌控管勤務，卻突遭失控廂型車猛撞，造成腿部開放性骨折，傷勢嚴重送醫搶救，雙親接獲噩耗趕赴醫院，林母難過表示，擔心從警丈夫安危30多年，好不容易熬到他退休，現在卻換兒子執勤遇劫躺在醫院，「只希望孩子好好回來就好」。
而˙肇事駕駛39歲徐男，當天與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐男酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。
更多三立新聞網報導
宜蘭24歲警遭撞重傷！家屬情緒崩潰、退休警父哽咽：捨不得孩子那麼痛
北市28歲女丟棄12具貓屍！辯不知情全推給前男友 房東曝她積欠2月房租
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 228
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 626
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 105
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款潛逃出境
南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
屏東里港警12天抓44詐騙犯 嫌狼狽跳樓仍被逮
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣警局里港分局11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內就查獲六個詐騙集團共逮捕44名嫌犯，其中在一次攻堅行動中，嫌犯為了躲避查緝，從三樓窗戶爬出，先攀爬到二樓，再直接跳下一樓逃逸，不過最後還是遭警方循線逮捕。詐團成員遇警攻堅，直接攀爬外牆跳樓逃逸。（圖／翻攝照片）警方清晨在一處民宅進行攻堅，不過在裡頭的嫌犯竟然不顧危險，先從三樓窗戶往外爬，接著慢慢從外牆攀爬到二樓，最後直接往下跳，儘管腳看起來是一拐一拐，但還是快步逃離現場。聲源：員警：「哇他真的逃走了。」好不容易破門進入的員警，對於嫌犯為了躲避查緝，冒險跳樓也感到非常驚訝，不過才逃沒多久，這名有四海幫背景的男子，還是遭警方循線逮捕。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「不顧生死由三樓陽台攀爬至二樓後，狼狽跳樓訝異的是犯嫌，由三樓跳下竟毫髮無傷。」屏東縣警局里港分局執行打詐專案，短短12天破獲六集團抓44人。（圖／翻攝照片）屏東縣警局里港分局，11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內，就瓦解了六個詐騙集團，逮捕車手、收水、金主等共44人。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包200包等，查緝總價近千萬。」詐騙集團橫行，警方全力掃盪，儘管有嫌犯就算跳樓也不要被抓，但警方布下天羅地網，一一上銬逮捕，其中12人已經遭羈押獲准，後續相關單位也要繼續追查詐欺金流以及周邊犯罪連結。原文出處：警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸 更多民視新聞報導國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／新北大貨車撞機車 女騎士遭輾送醫不治身亡
新北市林口區文化二路二段與中山路口，今天（5日）中午11時許，1輛大貨車撞擊1輛機車，女騎士當場遭大貨車右輪輾過，消防隊獲報到場將女騎士救出，女騎士送醫時已無生命徵象，到院後因傷重急救無效身亡，現場目前影響一線道由警方交管中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 39
印尼洪災逾800罹難 亞齊極缺米糧
亞洲多國在11月中旬過後遭逢致命洪災重創，導致包含印尼、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞等地，超過1400人罹難，其中在印尼災情最慘重，印尼國家災害應變總署表示，蘇門答臘島3個省分、死亡人數已上升至811...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球痛心照幕後：港老伯是水電工 早預知危險定期噴水棚網仍阻不了悲劇
香港大埔高樓社區「宏福苑」五級火災已過8天，目前死亡人數更新至159人，年齡從1至97歲都有。在這場悲劇中，一名71歲黃姓老伯在燃燒大樓前為受困的妻子焦急痛哭，張手呼救的情景，被路透社記者捕捉，畫面成了這場大火的標誌性畫面。其實老伯過去曾是工地工頭，也是有牌的水電工，他先前因為認為宏福苑維修工程不安全，自己拆下窗外的保麗龍板，換上防火膠板，還定期對窗外的棚網噴水，想不到做了這麼多還是都沒改變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導新北市蘆洲街頭，發生警匪追逐！一名竊盜通緝犯，毒駕闖紅燈，被警方攔查，沒想到，通緝身分曝光後，嫌犯立刻推擠員警、想要逃跑，場面一度混亂，還好有熱心民眾見狀，不顧危險、挺身而出，成功協助警方壓制嫌犯，過程中，嫌犯身上還掉出毒品。員警巡邏，看見有騎士闖紅燈，立刻當街攔下。騎士先是配合，沒想到，員警一查身分，竟然是通緝犯，眼看身分曝光，嫌犯變臉、頑強抵抗。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）場面瞬間失控，員警甚至被推倒，現場險象環生，一旁民眾看到後，見義勇為，立刻上前幫忙。員警拉著嫌犯的腳，民眾衝上前環抱住嫌犯，並使出"抱摔"攻擊，員警立刻進行壓制，順勢坐在他背上，立刻上銬，警民合作，成功逮捕，事發在3號下午，新北蘆洲區民族路上，抓人過程中，嫌犯身上還掉出毒品。新北蘆洲爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查。（圖／民視新聞）警匪街頭激戰，熱心民眾協助逮捕，成功化解一場危機。原文出處：新北蘆洲街頭爆警匪追逐 竊盜通緝犯毒駕闖紅燈遭警方攔查 更多民視新聞報導同中學再傳墜樓事件！苗栗女學生陳屍校園 尋獲已屍僵李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句這樣也能翻？桃園女租車開到「四輪朝天」 網傻眼民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
執行蕭美琴交管勤務！ 警遭民眾車撞搶救中
副總統蕭美琴今(5日)到宜蘭視察，一名24歲的林姓員警執行交管職務時，卻遭一輛廂型車撞擊，臟器外露重傷在醫院搶救中，這名員警父親心痛不解，孩子明明休假為何要去控燈，對此總統府發聲明，蕭副總統已經行政院政委陳金德及立委陳俊宇前往關心。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
155榴彈誤射民宅！陸軍實彈演訓失準釀驚魂
（記者許皓庭／彰化報導）陸軍昨（4）日於彰化縣溪州鄉進行155公厘榴彈實彈射擊訓練時，發生砲彈偏離預定彈道的情 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
不滿北院拒絕「法庭直播」只准「事後」播放 柯文哲提抗告
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案，將於11日起進行言詞辯論程序，而柯聲請個人部分全程直播，北院裁定拒絕「法庭直播」，但准予在本案裁判宣示或公告後5日內，將全部錄音錄影上網公開播放。對此，柯文哲不服，決定提出抗告。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
網稱非首次！ 打烊前遭女子大鬧 店家氣嘆生意難做
台南市 / 綜合報導 台南安平區一間蔬食店，3日打烊前10分鐘，來了一位女顧客，店家說只能外帶，但女子看完菜單後，突然開始胡言亂語，更要店家把錢吐出來，店長氣得說要報警，結果她馬上轉頭離開。影片曝光後，不少網友一眼認出，這名女子已經不是第一次騷擾店家，律師表示，這樣的行為已經影響店家聲譽，涉及誹謗罪，民事部分，還能向她提損害賠償。女子在店裡，突然對著櫃檯內員工大呼小叫，還一直要店家吐錢，眼前這是什麼情況，讓店家摸不著頭緒，不堪其擾下，只能叫警察，但一聽到這句話，女子馬上轉頭離開，目睹全程的用餐民眾當場傻眼。台南安平區這一間蔬食餐廳，今年5月開幕推出各種創意料理，深受消費者喜愛，結果3日這天，有女子進到店裡說要內用，但店家當時準備打烊，因此僅能外帶，結果她接過菜單看了一會時間，就開始一連串怪異舉動，甚至對店員出言不遜。畫面曝光後，引發熱烈討論外，還有人馬上認出，女子已經不是第一次像這樣在各店家上演失控戲碼，其他店家說：「點東西可是她就說我不要了，我們都不會理她，因為理她的話又更麻煩。」律師梁家瑜說：「影響聲譽所以涉犯到刑事上面的誹謗罪，最重可處一年以下的有期徒刑。」店家被這麼一鬧，不只得向當時受驚嚇的客人致歉，無奈感嘆現在生意真的難做，更希望顧客來消費能彼此尊重。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話