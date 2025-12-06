宜蘭24歲警銷假值勤遭撞命危 肇事駕駛稱：沒印象

宜蘭縣 / 綜合報導

副總統蕭美琴昨（5）日前往宜蘭礁溪視察，沒想到晚上六點多，一名礁溪分局24歲的林姓員警，在執行號誌燈控管勤務時，突然遭到一輛失控的廂型車撞成重傷，家屬匆匆抵達醫院，表示兒子明明放假支援勤務，怎麼會碰上意外，讓他們相當心痛，根據了解，肇事39歲徐姓男子雖然沒有酒駕，但有慢性病史，案發後，他供稱不清楚車禍發生經過，也完全沒印象。警方初步研判，疑似是精神不濟才會釀禍，將朝照過失致重傷跟妨害公務方向偵辦。

黑色箱型車開到一半，突然整輛車往右邊偏移，不只撞上號誌箱，連執勤員警也都被撞飛，掉進旁邊水溝裡，肇事車車頭全毀，幾乎成了廢鐵，而號誌桿控制箱，整座被撞爛電線外露，現場零件四散，其中還有一頂警帽。目擊民眾VS.記者說：「我們都是聽到砰一聲出來，我們就往後去看，然後就有警察掉到水溝裡面，(警察狀況怎麼樣)很不好。」

事發在昨（5）日下午六點多，宜蘭縣頭城鎮青雲路上，徐姓駕駛和妻子，從新竹開車到宜蘭玩，在大溪漁港吃完東西後，要前往礁溪泡湯，肇事徐姓駕駛妻子說：「是我在打瞌睡，他(肇事駕駛)沒有，他就前面就沒有看到人(員警)啊，然後就突然就撞到旁邊去了啊。」

當時廂型車先是往右偏，接著又往左移，再往右斜前方衝撞，記者張權說：「當時林姓員警就站在這裡，執行副總統蕭美琴的交通管制(勤務)，負責調整交通號誌，沒想到卻發生意外。」宜蘭縣礁溪分局長黃靖堯說：「犯嫌均表示不清楚沒印象，那當然他有辯稱說，有那個慢性疾病。」目前全案警方將朝過失致重傷害，妨害公務罪嫌偵辦。

而受傷的林姓員警傷勢嚴重，腹部大面積外傷，右腿開放性骨折送醫急救，家屬們匆匆趕往醫院，遭撞員警爸爸說：「希望你能夠幫我們的忙，讓我這個小孩好好活起來，他這樣傷痛我有多不捨，多心痛，他休息還叫他上班，難道沒有別人嗎。」爸爸最能體會兒子心情，因為他是名退休警察，林姓員警今年24歲，從警4年認真負責，還曾因好人好事刊登表揚。

宜蘭縣礁溪分局礁溪派出所副所長簡羣育說：「跟同事相處都是非常融洽，尤其來到我們所之後，他都會主動詢問，各類案件偵辦的一些技巧。」受傷的林姓員警，經過3個多小時手術，挺過生死難關，目前生命跡象穩定，轉院到台北榮總，現在家屬和同仁，只盼望林姓員警能盡快康復。

