宜蘭3國中生援助受傷翁 路人目擊喊話:務必要表揚

來看一個暖心舉動。日前有三名宜蘭國中的學生，放學去打球路上，看到一名老翁頭滿是鮮血，呆坐在路邊，三位同學立刻上前幫忙、打119，而且得知老翁是遭吸毒者攻擊後，一直等到救護車抵達才離開。路過的一對老夫妻看到，暖心一幕，拍下照片告知校方，要學校好好表揚他們。

老翁滿頭是血，坐在橋下一臉無助，正當不知如何是好時，有三名宜蘭國中的學生放學，正準備到宜興橋附近打球，看到老翁，二話不說，先救人再說。助人國中生藍浚愷、劉昊均：「血從頭流到臉頰，整個口罩也是血，血的量很大，地板也都是，想說等救護人員到場再離開，因為他（老翁）說他是被打的，我們怕那個人再回來。」受傷老翁告訴國中生，自己遭到吸毒者毆打，他們擔心又會發生意外，一直等到救護人員抵達才離開。

宜蘭3國中生援助「頭部流血」翁 路人目擊喊話學校：務必要表揚！

三名學生等到救護人員到場後，才放心離開（圖／民視新聞）

同學的暖舉，正好被附近的民眾看到，故意拍下他們身影，事後特別PO文，表示在信任度不足的社會氛圍，協助救人實屬不易。也提到老翁現在沒事了，謝謝這三位宜蘭國中的同學。助人國中生劉昊均：「那時候已經走一段距離了，然後他（路過民眾）突然說看這邊，回頭就看到他在拍照。」宜蘭國中校長 張秀梅：「有一對夫妻到學校要找同學，就拿照片給老師看，那我們老師其實一眼就知道是誰。」目擊的老夫妻還特別找上學校，要校方一定要好好表揚他們。

路過民眾特地拍下熱心同學的身影並告知校方（圖／民視新聞）

助人國中生劉昊均：「當時沒想到一個善心的舉動，那麼快就會有人來學校反應，算是蠻幸運的一件事。」宜蘭國中校長 張秀梅：「除了獎狀之外，也快過年了，就加碼紅包給他們。」校長說這三個學生，平常就熱心助人，也常擔任志工，這一回學生冷靜判斷、主動伸出援手，真的很棒。

