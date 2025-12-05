宜蘭3大特色遊戲場曝光！黃春明「巨人的眼淚」童話作品重現冬山河

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動兒童特色遊戲場，將投入6200萬元經費，在五結、蘇澳及三星打造3座全新場域。五結鄉冬山河親水公園納入作家黃春明童話作品「巨人的眼淚」意象，3處場域計畫116年完工，將為宜蘭親子遊憩場新地標。

縣府規劃的3處場域各有特色，親水公園結合黃春明的知名作品「巨人的眼淚」，將作品裡面充滿童趣的「巨人手臂好漢坡」、「眼淚滑梯」及「村落遊戲區」實體化，把文學意象轉化為孩子的冒險樂園。蘇澳運動公園則融入濃厚的海洋氣息，包括「漁船」與「海洋」等意象，打造兼具冒險挑戰的遊戲場域；三星綜合運動場則結合遠近馳名的「三星蔥」，以蔥田地景為靈感，營造出充滿鄉土風貌的遊戲空間。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往親水公園視察，並對外說明3處場域的規劃藍圖；林茂盛指出，縣府盤點轄內公有土地後，選定五結鄉冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園及三星鄉綜合運動場進行特色遊戲場建置，3處場域設計皆嚴格遵循CNS國家標準，確保孩童能玩得開心又安全。

在工程進度與經費方面，林茂盛說，親水公園案已完成設計，縣府115年經費已編列2000萬元工程經費，蘇澳及三星2案正進行設計作業，預計115年4月完成，這2處場域採分年分期編列預算，單一場域經費各2100萬元，分別是明年1260萬元、後年編列840萬元。

縣府強調，若預算經議會審議通過並招標順利，3處遊戲場域將分別於115年初及5月辦理發包，力拚116年完成建置並開放，提升宜蘭親子遊憩品質。

