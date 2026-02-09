宜蘭3層樓透天厝大火 2租客逃生不及命喪火窟

1樓熊熊大火，火勢猛烈連鐵捲門都燒紅，消防趕緊佈水線滅火，因為還有人受困在裡頭。

附近住戶表示，「有兩個人住裡面，他是租屋的，他還沒有出來、還沒有看到。其中一位身體比較不便，他是需要需要坐輪椅、坐電動車。」

火勢控制後，消防弟兄從1樓後巷破門搶救，救出這名身障者，另一名受困者則是在3樓發現，不過尋獲時都已無生命跡象。

宜蘭縣消防局第一大隊大隊長張舜堯說明，「首先在其中一戶的1樓後門發現一名受困者，當下已經OHCA，立即救出送陽大附醫。隨後在3樓正面的門後方，也發現另外一名受困者，總計2名，總之都OHCA，都送往陽大附醫。」

送醫搶救兩人都宣告不治。這起火警發生在宜蘭市延平路一棟3樓透天厝，8日晚間8時許起火還延燒到隔壁棟，附近居民表示疑似聽到爆炸聲響。

附近住戶說道，「起來看，火就從騎樓下爆出來，是我隔壁那間，蹦蹦蹦的聲音，我看是電動車在裡頭，有一台電動車在那裡插電。」

附近住戶表示，兩名死者皆為租客，其中一名中風行動不便，另一名是除草工，至於兩人詳細身分以及起火原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。