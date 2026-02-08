宜蘭3層透天住宅陷火海！2男租客受困火場喪命

宜蘭市延平路昨（8）日晚間，一棟3層樓透天住宅傳出火警，消防人員趕抵現場時，一樓已經陷入火海，現場濃濃黑煙不斷竄出。這起火警造成2名租客受困，2人被救出時均已失去呼吸心跳，送往醫院搶救後仍宣告不治。

猛烈火舌吞噬民宅 疑傳爆炸聲

消防人員趕到現場時一樓已全面燃燒。圖／台視新聞

宜蘭市延平路昨日晚間8時許，一處三層樓透天厝突然竄出火舌，當時有2人先自行逃出。消防人員抵達時，一樓已全面燃燒，隨後又陸續在一樓及三樓救出2名男租客，但2人皆已失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

現場目擊住戶指出，當時聽到「砰砰」聲響，出門查看時火勢已從騎樓往上竄。火勢延燒快速，火焰一度籠罩一樓，連鐵捲門也被高溫燒得發紅，消防人員到場後立即拉水線灌救。

第一大隊大隊長張舜堯表示，火勢撲滅後，在其中一戶一樓後門先發現一名受困者，當下已呈OHCA狀態，立即救出送往陽大附醫；隨後在三樓正面門後方發現另一名受困者。

經過警消全力灌救，火勢於晚間近十點獲得控制，至於起火原因與相關細節，仍待火調人員進一步調查釐清。

宜蘭／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

