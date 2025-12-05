宜蘭3遊戲場再升級 黃春明「巨人的眼淚」變身遊樂設施

宜蘭縣政府推動兒童特色遊戲場，將在親水公園、蘇澳鎮與三星鄉等三處建置特色遊戲場，計畫一一六年完工，將為宜蘭親子遊憩場新地標。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府推動兒童特色遊戲場，將在五結鄉冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園、三星鄉綜合運動場等三處建置特色遊戲場，三處場域計畫一一六年完工，將為宜蘭親子遊憩場新地標。

近年各縣市積極推動特色遊戲場相關計畫，依據不同年齡層、行為能力及遊戲需求配置多元設施，讓兒童在遊戲場域中自由探索、安心遊玩，經由共享遊戲設備學習與同儕相處、理解他人需求，透過遊玩攀爬、擺盪等設施增強肢體發展。代理縣長林茂盛五日率縣府團隊前往冬山河親水公園聽取計畫簡報。

冬山河親水公園結合國寶級文學作家黃春明知名童話作品「巨人的眼淚」進行創意發想，規劃巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯及村落遊戲區等特色設施；蘇澳運動公園則融入海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域；三星綜合運動場亦結合蔥田、三星蔥等特色元素，營造富含在地風貌的遊戲空間。三處場域皆依據CNS國家標準規定進行設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。

林茂盛說，親水公園案已完成設計，縣府一一五年經費已編列二千萬元工程經費；蘇澳及三星兩案正進行設計作業，預計一一五年四月完成，這二處場域採分年分期編列預算，單一場域經費各二千一百萬元，分別是明年一千二百六十萬元、後年編列八百四十萬元。

