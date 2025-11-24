宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」宣布歇業！ 最後營業日曝光

宜蘭三星知名親子景點「鹿爺爺農場」在Google擁有4.9星高評價，近日無預警宣布12月1日將正式歇業。（圖／翻攝自鹿爺爺IG）





宜蘭三星鄉熱門親子景點「鹿爺爺農場」近日宣布將於12月1日結束營業，消息一出讓不少遊客錯愕。這座農場以乾淨環境與可愛動物互動聞名，在Google評論拿下4.9顆星高分，但業者表示因園區調整規劃，11月30日為最後營業日，之後將不再提供相關服務。

農場在社群貼文公告中感性道謝，感謝多年來旅客的支持與陪伴，強調「每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候」都是珍貴回憶，也向外界保證園內動物會妥善安置，請大家不用擔心。

廣告 廣告

鹿爺爺在社群公告最後營業時間為11月30日。（圖／翻攝自鹿爺爺IG）

「鹿爺爺農場」自2022年開幕後，因能近距離餵食、互動而吸引許多家庭到訪。園區飼養水豚、梅花鹿、跳跳羊（侏儒山羊）、狐獴、土撥鼠、兔子等動物，並搭配手作體驗，如三星蔥盒子餅、動物毛球貼畫等，讓親子族群一次滿足玩樂與學習。

歇業消息曝光後，網友湧入留言表達不捨，「每年都會去兩三次」「環境和工作人員都超棒」，也有人難過表示「以後可能找不到這麼乾淨又友善的農場」。

更多東森新聞報導

台北「東區最美咖啡廳」創始店熄燈！最後營業時間曝

3C一條街變美食聚落？回收商名店歇業改賣火鍋

最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝

