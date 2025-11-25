宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」要關門了 一票遊客不捨

宜蘭知名親子景點「鹿爺爺農場」無預警宣布將於12月1日正式歇業，消息一出令許多遊客與家長不捨，讚農場環境乾淨、提供多元動物互動，在Google評論上有4.9顆星的好評，如今確定熄燈，讓粉絲直呼太可惜。

業者近日於臉書粉專發公告，因園區後續規劃調整，農場將於12月1日正式歇業，最後營運日為11月30日，屆時將不再對外開放相關體驗活動，向長期支持的民眾表達感謝；另針對園區內的動物，業者也強調，所有動物都會妥善安排後續去向，讓多年陪伴遊客的小動物們能獲得適當安置。

停業消息一出，許多曾去體驗的民眾表示，園區環境舒適、動物健康活潑，是難得兼具教育與療癒效果的好去處，如今即將熄燈，感到可惜；也有家長分享孩子最喜歡鹿爺爺的農場，讚是全台最乾淨、照顧動物最用心的地方，「去宜蘭這環境最好、園區人員也很親切，很可惜突然看到歇業公告」、「一直很喜歡這裡」、「有用心的地方，可惜的」，「很棒，很舒服的地方，希望早日恢復營業」。

鹿爺爺農場位於宜蘭三星鄉，園區內規劃多種餵食體驗，包含會握手的跳跳羊、能抱著親近的狐獴、會跑滾輪的黑尾土撥鼠，以及可用奶瓶餵食的錦鯉等，加上乾淨舒適的環境、親切友善的服務，在Google上累積高達4.9顆星的好評，自2022年開幕以來，假日總能吸引許多遊客前往，是當地很有人氣的休閒農場。

