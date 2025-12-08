宜蘭417戶「坤門安居」社宅動土 估2029年竣工

（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）國家住宅及都市更新中心今天在宜蘭市舉行「坤門安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，總工程經費新台幣26.75億元，由中央全額投資興建，預計2029年竣工後，可提供417戶居住單元。

內政部常務次長吳堂安出席說，社會住宅從都市計畫、規劃到興建落成，每個階段都相當不易，期盼「坤門安居」的落成，能為多元族群提供友善、安心的居住選擇。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府將全力協助國家住都中心推動社會住宅，包括建照核發、使用執照審查等流程，希望中央與地方攜手合作，讓更多年輕人願意回到宜蘭就業、創業與成家。

國家住都中心指出，「坤門安居」位於宜蘭縣宜蘭市武營街、西後街及舊城南路街廓內，基地前身為化龍一村及聯勤204廠，屬「蘭城新月計畫」核心位置，此案步行12分鐘即為台鐵宜蘭站，距宜蘭轉運站也只需10分鐘車程，周邊有蘭城新月廣場等，生活機能完善。

國家住都中心表示，「坤門安居」建築規模為2幢4棟，地下3層及地上12、13層，將提供417戶住宅單元；另規劃含戶外獨立店鋪2間在內，共11間店鋪空間，未來將串聯基地南側商場及西側化龍一村歷史建築群，形塑新舊景觀交融的文化廊道。（編輯：張銘坤）1141208