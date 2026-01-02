宜蘭5星飯店牛排驚見「透明蟲體」？衛生局：是牛筋

牛肉疑似出現蟲體。（圖／東森新聞）





宜蘭知名高級飯店蘭城晶英酒店近日傳出用餐疑慮，有民眾在聚餐時，發現已吃到一半的牛排上出現一條透明狀物體，外觀疑似蟲體，當下感到不適並拍照上網，提醒其他消費者注意；原本開心的聚餐氣氛，也因這段「疑似異物」而被打壞興致。

牛排有蟲？稽查合驗釐清真相

衛生局接獲通報後趕赴飯店稽查取樣，並由專業人員與官員在現場合驗判讀，衛生局表示，經確認該「疑似蟲體」並非外來異物，而是牛肉的天然結締組織，也就是俗稱的牛筋，屬食材本身結構，整起事件最終確定為一場誤會。

蘭城晶英酒店也回應，民眾所指的透明狀物，應為牛筋的一部分；衛生局今到場稽查時，廚師亦當場試切牛肉供稽查人員查看。飯店指出，牛肉每週進貨約100公斤，強調食材新鮮，若作業上仍有可精進之處，將配合相關單位要求改進。

衛生局現場稽查。（圖／東森新聞）

