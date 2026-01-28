宜蘭5歲男童遭生母男友虐打！頭臉大片瘀青、腹部菸疤 社會處出手了

社會中心／施郁韻報導

宜蘭一名5歲男童遭母親男友虐打，臉部紅腫、頭部出現大片瘀青。（示意圖／翻攝自pixabay）

宜蘭縣近日發生駭人的虐童事件，一名5歲男童遭母親男友虐打，臉部紅腫、頭部出現大片瘀青，腹部也見到菸燙傷的疤痕，對此，宜蘭縣府社會處與警方介入，協助男童親屬申請保護令。

5歲男童頭部有大片瘀青，眼睛紅腫，家人詢問怎麼受傷的，男童才開口是媽媽的男友對他動手。受害男童的家人在社群平台表示，5歲的姪子遭到虐待，已報警並尋求政府支援，強調發文是為了讓大眾知情，防止孩子繼續受苦。

據了解，男童的生母與前夫生了4個小孩，生父入監服刑後，前3個小孩由外婆協助養育，年紀最小的男童跟在生母身邊，沒想到卻遭到生母的男友施虐。

對此，宜蘭縣社會處表示，收到男童的親屬通報後，社工人員與警方27日找到男童，並將男童帶往醫院驗傷，評估後認為男童不適合與生母一起生活，將協助家屬向司法單位請求保護令。

社會處提到，男童親屬同意接手照顧，未來將提供心理諮商服務。不過生母與男友做筆錄時，否認對男童施虐，警方將持續追查。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

