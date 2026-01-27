宜蘭5歲童疑受虐 縣府委託親屬協助照顧

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣1名5歲男童質遭母親的男友不當對待，頭部多處瘀青。宜蘭縣政府社會處表示，今天已會同警方將男童帶到醫院驗傷，將向法院聲請保護令，並於日後委託親屬協助照顧。

男童的叔叔近日在網路發文，指5歲大的侄子疑似遭到哥哥前妻的現任男友不當對待，身上已明顯受傷，家人已報警並通報相關單位介入處理，發文目的是避免孩子再受傷害。

社會處表示，縣府接獲通報後，今天已會同警方找到男童，並帶到醫院驗傷。初步了解，男童已不適合待在母親身邊，會向法院聲請保護令。此外，縣府也已聯繫男童的外婆、阿姨等家屬，朝親屬安置方向規畫，並獲親屬允許，後續也會提供心理輔導，一切以孩子最佳利益為考量。至於男童是否遭虐待，將由警方等單位展開調查。（編輯：李淑華）1150127