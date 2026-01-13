宜蘭5.3地震「台北搖11秒」 氣象署：7.0強震後餘震

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(12)日晚上9點31分，在宜蘭外海發生規模5.3地震，許多住台北的民眾，都感受到明顯搖晃，信義區甚至搖晃長達11秒。各地最大震度，宜蘭3級，雙北地區也有2級。氣象署表示，這起地震是去年12月底，7.0地震的餘震，至於為何這次地震後15秒才有國家警報，氣象署表示跟地震深度有關。

民眾：「快點快點，躲在椅子跟柱子後面，你怎麼躲在這。」左搖右晃的酒杯敲擊聲就像警鐘，民眾趕緊躲在安全處，頭上的燈光也不斷晃動。

廣告 廣告

12日晚間9點31分，這起芮氏規模5.3有感地震，最大震度包括宜蘭跟桃園跟新竹線都是三級，台北及新北台中花蓮等地區則是二級，不過看看這位置在宜蘭縣政府東方24.9公里，和不到一個月前去年12月27日發生規模7的地震，位置相當接近。

地震測報中心主任吳健富：「去年這個地震，時間是在晚上11點5分，位置是在宜蘭縣政府東方32.3公里，我們可以看到今天晚上是在24.9公里，所以它的位置是相當接近的，它的深度是72.8公里，12日晚地震是70.3公里，所以我們判斷這個地震，就是12日晚上9點31分這個地震，是規模7.0地震的餘震。」

這次地震發生後15.4秒，國家級警報才被觸發針對宜蘭縣發布，為何需要十多秒的時間，地震測報中心也表示這跟地震深度有關。

地震測報中心主任吳健富說：「它的地震深度比較深，一定要震波傳到地表，當地表的接受器，地震儀接收到之後才開始處理，所以它的時間相對，國家級警報發布，就會比較久一點的時間。」

而從歷史地震位置來看，去年跟今年這兩起地震附近，仍然持續頻繁有地震發生，氣象署也提醒務必做好防震措施。

原始連結







更多華視新聞報導

昨晚5.3地震！ 台北搖晃11秒 氣象署：還會有餘震

宜蘭地震後餘震較少 氣象署：屬隱沒帶型地震

台南規模5.4地震 氣象署：0121嘉義地震餘震

