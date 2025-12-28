宜蘭7.0地震全台有感！啟動EOC應變 蔣萬安出訪雙城論壇前揭北市39件災情

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，全台多地明顯有感。台北市長蔣萬安今（28）日啟程出訪上海，出席雙城論壇前受訪表示，台北市累計回報約39件輕微災情，市府已於第一時間啟動應變，多數案件在凌晨完成處理，整體狀況可控。

蔣萬安表示，目前台北市約有39件案件，多屬停水、漏水或房屋局部毀損等輕微狀況，大致已處理完成。（圖／記者鄧宇婷攝）

此次地震震源深度約72.8公里，最大震度落在宜蘭地區達4級，就連外島金門也測得1級震度，北台灣震感明顯，台北捷運一度採取全線慢速行駛因應。對此，蔣萬安指出，市府於地震發生後立即啟動應變機制，災害應變中心（EOC）同步進行三級強化開設，各相關局處進駐應變，並要求各區公所即時回報災情。

廣告 廣告

至於相關災情掌握，蔣萬安表示，目前台北市約有39件案件，多屬停水、漏水或房屋局部毀損等輕微狀況，大致已處理完成，僅零星個案需要施工，預計今天早上施工完成。

他進一步說明，目前EOC已調整為三級常態開設，但市府仍將持續密切掌握後續狀況，隨時因應可能發生的變化，確保市民安全無虞。

更多FTNN新聞網報導

民進黨執政下唯一官方交流 柳采葳談雙城論壇：把上海優勢帶回台北

細胞簡訊測試成功！捷運市府站危安演練 蔣萬安：只是起點、將持續精進

傳上海盼蔣萬安表態「友中」 梁文傑：相信他有智慧才縮短行程

