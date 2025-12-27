宜蘭7.0地震前驚現「地光」？ 網友：921也有

遠方出現一陣強光後，便發生地震。（圖／threads@ryenlin授權提供）





今（27）日23時05分許，宜蘭縣政府東方32.3公里海域發生規模7.0地震，全台有感，最大震度4級，不少民眾在網路回報狀況，形容是先上下震動再左右強烈搖晃，直呼超可怕，還有人拍下「地光」畫面。

閃電後爆強震 網友驚：地震光？

網友ryenlin提供監視器畫面，寫下「打了個雷馬上就大地震了」，畫面中顯示，遠方的天空出現巨大的閃電，照亮夜空，接下來就是一陣搖晃。畫面引發網友熱議，「地震光？」「應該是地光」，也有網友稱，921大地震震完1分鐘都還有這個現象，位置都在山的稜線後方，看不出光源。

網友震到嚇爆粗口

網友在samlinmusic在threads上分享地震當下的影片，家中的水晶掛燈被震到劇烈搖晃，發出叮叮噹噹的聲響，他嚇到接連爆粗口，並表示「我的頭現在非常暈......」；另一名網友lskc3_bnshn的影片則是顯示，當時地震警報已經響了一陣子，一家人驚覺不對勁，這個地震好像又點久，顧不得才剛洗完澡，身上穿著睡衣、包頭巾，趕緊逃往屋外，跑到戶外後餘悸猶存直呼「很嚴重！很嚴重！」

地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，今日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部附近發生有感地震，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。