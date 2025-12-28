宜蘭7.0地震 慎防5.5以上餘震

24號平安夜，台東6.1地震極淺層地震之後，昨天晚間11點5分，又傳出一起地震驚全台，同樣國家級警報大響，這是發生在台灣東部外海，芮氏規模7.0強震，深度72.8公里，幾乎北部和中部最大震度都是4級，搖晃時間持續10秒以上，連中國大陸的福建、日本沖繩也都感受到地震威力。地震專家表示，昨晚宜蘭7.0地震，屬於隱沒帶型強震，深度比較深，屬於獨立事件。地震後，各地傳出零星災情，包含磁磚掉落、電梯受困、天花板掉落為主，其中以台北市39件最多，但都已經陸續恢復正常。只是，不排除未來一周內，可能有規模5.5到6.0餘震出現，必須提高警覺。

「各位旅客您好，列車在此臨時停車。」

地震當下高鐵立刻停駛，捷運慢速行駛，不少乘客受到影響。而台北市象山的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時，101大樓晃動影像。氣象署地震測報中心科長 陳達毅：「由於深度達72.8公里，所以主要地震的成因，大概就是跟菲律賓海板塊，與歐亞板塊的碰撞有關，菲律賓海板塊在台灣北部，這個地方向北隱沒，那它隱沒的位置大概在這個地方，愈往北 它的深度會愈深，地震就發生在板塊隱沒板塊的，位置上面。」

深夜11點5分、台灣東部海域地牛翻身，芮氏規模高達7.0，而且全台有感，花蓮搖晃時間有21秒，北部也有10秒。前中央氣象局地震測報中心主任 郭鎧紋：「比較大的地震它長周期的波，會傳很遠， 然後很不幸地是這種長周期的波，如果傳到台北盆地的話，就會被無限地放大，因為還有一個共振效應。」

氣象署地震測報中心科長 陳達毅：「這樣的地震還是要多加小心，它未來餘震發展的趨勢，畢竟它的規模有達到7.0，所以未來在5.5到6.0之間的餘震，應該還會有機會再發生，所以大家一定要提高警覺。」

氣象署表示，這是繼1999年921、以及去年0403大地震後，再有規模達到7以上的地震，還好深度深、而且在外海，雖然全台多地有感、搖晃時間長，相對來說比較不容易造成災害。

