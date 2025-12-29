宜蘭7.0地震！水豚「超淡定」萌樣曝光 網笑：像極了台灣人

宜蘭斑比山丘農場分享園區水豚在地震發生時的反應。（翻攝自threads＠bambiland.yilan ）

宜蘭外海27日凌晨發生芮氏規模7.0地震，全台警報狂響，民眾紛紛分享家中搖晃畫面。宜蘭斑比山丘農場也在社群平台Threads上貼出影片，分享園區水豚在地震發生時的反應，水豚的淡定模樣速引起網友關注與討論，更有網友笑稱「像極了台灣人」。

農場小編在貼文中寫道，「剛剛的地震有夠大啊啊啊啊～大家還好嗎？」，表示地震發生當時便立即查看監視器，確認動物們安全。影片顯示，地震發生瞬間，水豚被驚嚇而短暫奔跑，但僅跑了幾步後就停下來，神情淡定待在原地，讓小編笑稱「有跑，但不多」。

廣告 廣告

影片一出，留言區立刻湧入大量網友回應，有人幽默表示「像極了台灣人」「從左邊跑到右邊已經展現我豚最大誠意」「關於地震台灣人跟水豚們一樣情緒穩定」「水豚轉身跑起來好笑程度100% 跑兩步停下來發呆好笑程度1000000%」，也有人分享自家寵物的情況「我家迷你水豚也是有跑但不多，還呼嚕呼嚕叫」。

更多鏡週刊報導

共軍突襲宣布環台軍演！「正義使命－2025」演習範圍曝光

長時間穿著羽絨外套！陸男確診「羽絨肺」呼吸衰竭 醫揭原因

400年一遇？印度神童預言2026關鍵年 點名4國、3時段需警惕