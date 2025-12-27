宜蘭7.0強震全台有感！佛光大學鏡頭君上下狂搖25秒

27日23時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強烈地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域。而位在宜蘭的佛光大學的「鏡頭君」也拍下地震當時校園內天搖地動的畫面。

圖為佛光大學示意圖。（圖取自佛光大學臉書）

中央氣象署地震報告指出，27日23：05發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，即位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。各地最大震度宜4北4花4桃4竹4中4投4苗4彰4雲4東4嘉4南4高3屏3馬2澎2金1。就在地震發生不久後，中央氣象署地震報告又指出，今（28）日00：45發生芮氏規模4.7地震，震央在宜蘭縣政府東南東方30.8公里，位於台灣東部海域，地震深度60.8公里。各地最大震度宜蘭3級，花蓮2級，新北、台北、桃園、新竹、台中、南投、彰化、雲林、嘉義1級。

今（28）日00：45發生芮氏規模4.7地震。（圖/氣象署）

