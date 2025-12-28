宜蘭7.0強震全台有感！礁溪飯店「整面玻璃爆裂」 超驚悚畫面曝

宜蘭礁溪的山泉大飯店大廳玻璃被地震震碎。（圖／翻攝中天新聞）

台灣東部海域於昨（27）日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台劇烈搖晃，震感明顯。位於震央附近的宜蘭首當其衝，礁溪知名觀光飯店「山泉大飯店」也傳出災情，一樓大廳大片落地玻璃遭震碎，所幸並無人員受傷。

根據中央氣象署地震測報中心指出，此起地震發生於晚間23時05分，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里海域，震源深度72.8公里，屬中層地震。由於規模達7.0，為近期少見的強震，全台多處地區有感，包含台北、新北、花蓮、台中等地皆出現明顯晃動，不少民眾在睡夢中驚醒，紛紛疏散避難。

廣告 廣告

地震發生當下，礁溪「山泉大飯店」也因劇烈搖晃導致一樓大廳玻璃爆裂。現場可見大片玻璃碎片散落一地，場面驚險。飯店業者第一時間拉起封鎖線，設置三角錐警示，避免住客與路人誤觸玻璃受傷。經初步盤點，事件並未造成任何人員傷亡，飯店隨後立即展開清理與安全巡檢作業。

除了實體災損，不少旅客也透過社群平台分享當時的驚嚇經歷。一名入住該飯店10樓的網友在Threads平台發文表示：「我只是想說我在宜蘭10樓山泉飯店！7級地震！超級搖滾。」顯見當晚在宜蘭地震感受強烈。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

7.0強震新北平溪驚傳土石坍方 台106線雙向封閉搶修中

熱心幫倒垃圾成最後身影！垃圾車起步釀悲劇 68歲保全枉死街頭

鳳山凌晨機車路口擦撞瞬間成火球 43歲騎士逃生不及命喪街頭