宜蘭7.0強震全台有感 賴清德籲提高警覺防餘震

總統賴清德。資料照。總統府提供



宜蘭外海昨日（12/27）深夜11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級。總統賴清德深夜在臉書表示，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。

宜蘭外海昨日深夜11點5分發生規模7.0大地震。氣象署地震測報中心指出，這起地震和8月27日宜蘭外海規模6.1地震成因相似，也是繼民國88年921大地震和去年0403大地震後，第三起規模達7級的地震。氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，昨日深夜這起地震震央較深，因此感覺地震的範圍非常廣泛，很大的特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三到二級，且花蓮搖晃時間長達21秒，北北基桃、新竹、苗栗也搖晃了約10秒，全台灣都很有感。

賴清德昨天深夜在臉書發文表示，稍早的地震，希望大家都平安。時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。

賴清德說，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。網友也紛紛在留言處報平安，「平安，天佑台灣」、「謝謝總統！大家平安」。

