宜蘭7.0強震全台有感！飯店玻璃爆 貨架商品掉滿地

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(27)日深夜的強震全台有感，距離震央只有32.3公里的宜蘭首當其衝。礁溪有飯店玻璃被震到碎裂、中間還破了一個大洞，經過一夜後承受不住，直接重砸在地面，瞬間碎成好幾塊。還有超市貨架上的商品掉滿地、東倒西歪，玻璃瓶被震落，碎片四濺、液體也流滿地。居民和遊客回想地震當下都餘悸猶存，甚至有人急忙逃命。

收銀台吊牌劇烈地搖晃，宜蘭的超市店員緊皺眉頭嚇壞了，左手扶住台面，右手也緊抓著桌子不放，整個人重心往下蹲低，神色驚恐不停轉頭左右張望，因為近海27日深夜11點05分，發生強震全台有感。

超市店員說：「客人也有嚇到。」面對突如其來的地震，不只店員受到驚嚇，店內正在採買的客人，也嚇得被釘在原地，抬頭四處張望就怕有東西砸落，禍從天降。

超市客人說：「有啊，嚇一跳，很大一跳。」超市客人說：「還滿大的，我們就想說在原地看一下情況。」貨架上商品掉滿地東倒西歪，玻璃瓶掉落瓶身碎成好幾塊，裡頭的液體全都流出來，地板上溼答答一片。

超商業者說：「搖很大，東西就倒掉啊，倒不少，沒有什麼事，就東西倒掉而已。」以縣府為基準，宜蘭距離震央只有32.3公里首當其衝，連礁溪的溫泉飯店也有災情，昨天，整片的落地窗面目全非，玻璃呈現放射狀碎裂，密密麻麻的裂紋布滿表面，中間還破了一個大洞，經過一夜。

不敵狂風整塊掉落重砸在地面上，瞬間碎成好幾塊，業者一大早就忙著清理，住客回想事發當下餘悸猶存，同車隊20多人都逃到對面超商。

飯店住客周小姐說：「在11樓所以非常非常地搖，能夠在環島的時候同時碰到兩個地震(台東，宜蘭)，表示我們明年要發了。」而位在宜蘭五結的釣蝦場，同樣感受到地震威力，釣蝦池的水像海浪，還湧到地上。

釣蝦場老闆說：「我比較比較怕客人受到驚嚇。」釣蝦場老闆說地震發生當下，很擔心客人會受到驚嚇，幸好地震雖大，但在宜蘭沒有造成嚴重災情。

