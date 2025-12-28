宜蘭7.0強震前「夜空出現詭異火光」 天文界揭真相：與馬斯克有關

嘉義、台南一帶陸續有民眾在社群平台分享影像，指出夜空中出現類似火花、亮點快速移動的發光現象。（圖／翻攝自「我是北投人」臉書專頁）

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0地震，全台多地明顯感受到搖晃。然而在地震發生前數小時，嘉義、台南一帶陸續有民眾在社群平台分享影像，指出夜空中出現類似火花、亮點快速移動的發光現象，畫面在網路上迅速流傳，引發不少揣測，甚至出現將異象與地震或不明活動連結的說法。

台灣東部海域27日晚間11時5分發生規模7.0地震，深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里海面，可以說是全台有感，高屏、澎金馬以外地區最大震度4級，隨後網路流傳夜空中出現類似火花、亮點快速移動的發光畫面。

隨著相關畫面與資料被比對，天文愛好者與觀測社群提出較為理性的解釋，認為這些現象更可能與美國太空探索科技公司 SpaceX 部署的「星鏈（Starlink）」衛星異常或再入大氣層有關。

有網友指出，27日晚間約7時，嘉義上空曾出現亮度明顯、移動速度快的光點，外觀與過往星鏈衛星異常事件相似；另有民眾調閱桃園永安漁港的即時影像，發現自晚間10時48分起，海天交界處多次出現發光情形，直到接近地震發生前仍可見，因而引發熱烈討論。

針對外界疑問，一些天文愛好者分析後表示，若排除漁船燈光、無人機、飛航燈或月落反射等可能性，最合理的解釋仍是低軌道衛星或碎片進入大氣層時，因高速摩擦產生高溫發光所致。

此外，SpaceX於12月中旬曾公告，星鏈編號35956號衛星在約418公里高度發生推進系統異常，進入翻滾狀態並釋放少量可追蹤物體，預計將在數週內再入大氣層並完全燒毀。近期太陽活動頻繁，也可能增加低軌道衛星所受氣阻，加速軌道衰減，提升再入機率。隨著星鏈衛星數量持續增加，類似光跡未來恐更常被目擊，民眾若發現相關現象，可記錄時間與方位並比對衛星資料，有助於釐清成因，避免不必要的恐慌。



