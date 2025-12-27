宜蘭7.0強震太晃！連淡定水豚也嚇到跑起來

▲宜蘭深夜7.0強震，水豚也嚇到跑了起來。（圖／翻攝自斑比山丘threads @bambiland.yilan)

[NOWnews今日新聞] 今（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，全台搖晃劇烈，其中位在宜蘭人氣景點「斑比山丘」稍早也發布監視器，確認明星水豚君們的安全，只見在地震來臨當下，被認為相當淡定的水豚們，也嚇到奔跑了起來，不過負責人也發文笑稱「有跑但不多」，吸引不少網友按讚留言。

12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感。

鄰近震央、位在宜蘭的「班比山丘」，園區的水豚們，原本相當慢條斯理，沒想到在地震來臨當下，也一改淡定本性而奔逃，不過只維持幾秒的驚嚇，隨後的搖晃便停留原地，讓園區保母忍不住發文寫下「水豚們有跑但不多」，並關心網友們的安危。

畫面曝光後，網友留言表示「從左邊跑到右邊已經展現我豚最大誠意」、「很台灣人欸，有跑但不多」、「這個影片好值得收藏，園區監視器才有的獨家畫面，從來沒看過」，讓園方忍不住笑「真的是最淡定的生物無誤」。

