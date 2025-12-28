宜蘭7.0強震後頭暈別慌！ 中醫師教你按「這一穴」緩解不適

〔記者侯家瑜／台北報導〕昨(27)日深夜，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，不少民眾在地震結束後出現頭暈、天旋地轉等不適症狀。對此，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，地震後的暈眩多半與「內耳平衡系統」有關，多數情況會在短時間內自行緩解。

周宗翰說明，人體內耳中包含耳蝸與三塊微小骨頭，負責平衡感受，當地震造成劇烈晃動時，容易影響內耳平衡覺，導致短暫暈眩、站不穩，甚至有「地板還在晃」的錯覺。他強調，這類暈眩通常不是頭部本身出問題，而是耳朵的平衡系統一時失調。

針對地震後的不適，周宗翰建議，可透過簡單的自我按摩來緩解症狀，例如輕揉耳朵，並按壓耳後凹陷處的翳風穴，有助於調節內外耳壓力，改善暈眩感。多數人症狀約數分鐘內會減輕，較嚴重者可能持續5到10分鐘，少數人甚至達半小時，但通常休息或睡一覺後即可恢復。

不過，若平時作息不正常，暈眩時間可能拉長。周宗翰指出，長期熬夜、過度疲勞者，本身頭部壓力較大，遇上地震更容易誘發眩暈；女性在經前頭痛期間，也會因地震刺激而出現更明顯的不適。

至於飲食補充，周宗翰認為影響不大，反而應把重點放在充足睡眠與放鬆肩頸。他提醒，肩頸緊繃會影響頭部壓力與筋膜張力，進一步加重暈眩感，平時適度伸展、放鬆，有助降低地震後不適風險。若暈眩持續未改善，或合併劇烈頭痛、嘔吐等症狀，仍應盡速就醫檢查。

