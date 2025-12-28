宜蘭7.0強震「中國大學掀逃難潮」 台網酸爆：就這樣還想統一

大陸中心／林昀萱報導

台灣發生地震，中國福州也有感掀起「逃難潮」。（圖／翻攝自小紅書）

宜蘭外海27日深夜23時5分，發生芮氏規模7.0強震，是僅次於921、以及去年0403地震後，第三起規模達到7的地震，台北、雲林等地最大震度4級相當有感，連鄰近的中國福州都感受到搖晃。網上流傳一段地震發生後福州一間大學宿舍掀起「逃難潮」的畫面，引起台灣網友開酸。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。中央氣象署地震中心主任吳健富表示，該次地震成因是台灣周邊的菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所致，後續3天內可能發生規模5至5.5的餘震，民眾須特別留意。

這起地震不僅台灣各縣市有感，中國福州也有明顯搖晃還出現零星災情，在當地社群平台掀起討論。陸網友直呼「福州人第一次因為地震深夜逃跑」、「福州人應對地震相當惜命，先跑為敬」。社群平台Threads也流傳一段福州某大學宿舍在地震發生後出現的逃難潮畫面，只見許多人自宿舍湧入逃向空曠處，吸引39萬人瀏覽，台灣網友見狀也開酸：「笑死就這樣還想統一」、「來台灣先被地震嚇死」、「才這點震欸..台灣人躺床上都沒起身說，小粉紅這樣怎麼武統台灣啦！」

也有網友點出逃跑關鍵：「跑是真的因為建築物不抗震，在台灣以外的國家遇到地震，跑就對了」、「他們是真的該跑，建築結構沒台灣安全」、「中國有些學生是從內地來的，自然沒經歷過地震 然後……中國建築物不防震」、「台灣經歷921地震後建築工程對於耐震這事要求很高，新建築物相對比較穩固。加上我們對地震強度感受四級以下應該都覺得可接受範圍，導致低於三級太小不想跑，高於五級跑不掉」、「之前不就緬甸地震，傳到曼谷就只有中國蓋的大樓倒⋯⋯」「他們建物抗震標準沒台灣高，怕有餘震疏散是對的。 我們如果人在國外，碰到地震能跑還是快跑，台灣建物抗震標準是全球最嚴之一，其他國家建物可沒像台灣這麼能扛。」

