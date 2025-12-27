宜蘭7.0強震！台電：宜蘭東澳3465戶曾停電 已全數復電

今（27）日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，多地有感，目前陸續傳出災情，具體情形仍在查證中。台電27日晚間證實地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於27日晚23時15分全數復電完成。

台電27日晚間發布說明，23:05發生的地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，現已全數復電。（圖/翻攝台電官網）

台電27日晚間發布說明，23:05發生的地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，所幸已於23時15分全數復電完成。台電強調，本次地震並未影響各水火力及核電廠正常運作，電力供應穩定。

