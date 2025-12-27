宜蘭7.0強震「在地水豚群」反應曝！網笑翻：根本台灣人

生活中心／徐詩詠報導

昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，激烈搖晃讓不少民眾倉皇逃生，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。被視為宜蘭熱門觀光景點之一的農場「斑比山丘」，也分享自家水豚面對強震時的反應。

7.0強震斑比山丘水豚群反應曝光！業者認「有逃但不多」網笑：根本台人

宜蘭27日23時5分外海發生規模7強震。（圖／氣象署提供）

斑比山丘於Threads上分享地震當下的監視器畫面，只見鏡頭開始隨著強震晃動後，原先淡定吃草、休息的水豚們突然小跑步，看似要逃竄，只不過在短短3秒後，全部水豚一致將腳步慢下，並停止移動，貌似在觀察四周。

水豚慌張逃竄時間僅3秒。（圖／斑比山丘提供）









業者也表示：「剛剛的地震有夠大啊，地震震央在宜蘭外海，芮氏規模7大家還好嗎？保姆趕緊查看監視器，確認動物們的安全，水豚們有跑，但不多…」；多數網友看完後稱「像極了台灣人」、「從左邊跑到右邊已經展現我豚最大誠意」、「水豚：怎麼了怎麼了？喔原來是地震啊，那也不用跑」、「好可愛，希望寶貝們不要嚇到了，平安平安」、「啊……算了」、「假裝有跑」、「台灣人的概念」、「片中出現的水豚，憑影片可以入籍台灣」。

















