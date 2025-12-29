宜蘭7.0強震「得空亡卦」 高輔進：跨年、過年要小心

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，多縣市最大震度達4級，感受明顯搖晃。命理師高輔進透過易經取卦得到「空亡卦」，提醒大家注意「大地之母」的力量，特別在跨年、過年期間要小心。

宜蘭外海規模7.0強震後，命理師高輔進透過易經取卦得到「空亡卦」。（示意圖／取自pixabay）

高輔進在臉書粉專「科學的玄學高輔進官網」發文指出，宜蘭外海地震易經演繹取卦得到「頤卦」，卦意「吞噬」；太極空間取卦，得到「空亡」，卦意「很大的不利」。

高輔進表示，換言之這是繼這個月12日「台南、高雄4連震」，及24日「台東連續多起地震」後再一次得空亡卦，提醒大家注意「大地之母」的力量，特別在跨年、過年期間要小心。

高輔進提到，北段注意金融保險股市、法律檢調的灰暗地帶；中段注意政治人物的醜聞及水產養殖、食安問題；南段注意軍事變化、槍擊、爆炸、大火的危機。

另外，高輔進說，2025順風順水的職人、產業、行業須注意，安逸後的「轉機」來臨及改變後的心境，可能因為反應不及，而被剝奪既得利益區塊。建議客製專屬、型塑差異化，一樣可以創下整合後的市場。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

