宜蘭7.0強震！想選宜蘭縣長的他們紛紛發文

[NOWnews今日新聞] 昨（27）日晚間11點05分55秒發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里地區，震源深度72.8公里。日前獲得民眾黨徵召參選宜蘭縣長的前立委陳琬惠表示，「希望一切平安」。有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲表示，地震時他在宜蘭家中正準備洗澡，突然感受到劇烈上下震盪，趕快衝過去護著熟睡的孩子，還好除了孩子被嚇醒之外，一切平安。

陳琬惠臉書發文表示，「好大的地震，大家還好嗎？希望一切平安。」

吳宗憲臉書發文表示，「發生大地震，宜蘭朋友們都平安嗎？地震時我在宜蘭家中正準備洗澡，突然感受到劇烈上下震盪，趕快衝過去護著熟睡的孩子，還好除了孩子被嚇醒之外，一切平安。」

吳宗憲提醒大家要注意後續可能還有餘震，小心高處物品掉落。期待風調雨順國泰民安。

