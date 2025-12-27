宜蘭7.0強震！新莊丹鳳高中前天橋磁磚掉落

[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課

