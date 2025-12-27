宜蘭7.0強震》歌手曹西平一動作 冷靜度過搖晃

〔記者林南谷／台北報導〕宜蘭外海27日深夜11點5分發生規模7.0大地震，中央氣象署說明，這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，昨晚深夜這起地震較深，因此有感覺地震的範圍非常廣泛，很大特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三級到二級，他並指出，花蓮搖晃時間長達21秒，北台灣也搖晃了約10秒，全台灣都有感。

今(28)日凌晨一過12點，資深藝人曹西平趕緊在臉書發文向網友粉絲報平安，他說，地震當下他坐在椅子上，突然搖晃起來手機才響警報，當下搖得很厲害，曹西平鎮定坐著都沒有移動等著地震停下來，他說：「還好我們都很幸運，搖晃時間如果持續再久ㄧ點的話，可能就要出大問題了。」

曹西平認為這麼多年，每次到跨年或是大節日，好像都會發生很嚴重的災難，呼籲大家真的都要很小心，可以不要出門就不要出門，「在家看電視也可以安全第一，最近病毒也很多避免傳染也就少出門吧，很擔心年輕人安危。」

