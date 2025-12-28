宜蘭7.0強震！ 福建、浙江、沖繩都有感 網友：整棟樓都在搖

中國福建、浙江及江西等沿海省份均感受到明顯搖晃。（圖／翻攝自微博@貔貅視點）





12月27日深夜發生的強震威力驚人，不僅全台各地有感，連離島的澎湖與馬祖也測得2級震度，震波更擴及周邊鄰國。中國福建、浙江及江西等沿海省份均感受到明顯搖晃；日本氣象廳則一度針對宮古島及八重山地區發布海嘯預報。面對突如其來的地殼變動，日本首相官邸迅速發布警示，呼籲西南諸島居民提高警覺，慎防地震帶來的潛在威脅。

地震發生當下搖晃劇烈，許多來台旅遊的日本觀光客在睡夢中被驚醒，形容床板嘎嘎作響，震感相當駭人。日本媒體也同步跟進報導，氣象主播指出，約在凌晨0點6分左右，台灣附近發生規模6.7的強烈地震，沖繩縣與那國島、石垣島等地均觀測到震度3級的搖晃。官方除了發布海嘯注意報，也特別提醒民眾需持續留意後續可能發生的餘震。

此次地震在中國大陸同樣引發恐慌，特別是與台灣隔海相望的福建福州，當地民眾表示高樓層搖晃幅度驚人。有居民形容：「感覺整棟樓都在劇烈晃動，身體甚至站不穩。」甚至有住在12樓的民眾誤以為是室友在搖床，直到發現震幅過大才驚覺是強震，嚇得驚聲尖叫。強烈的震感導致許多住戶連夜衝出戶外避難，不敢貿然回到屋內。

地震發生後，相關話題迅速席捲中國各大網路平台。包括嗶哩嗶哩（B站）、抖音及微博等影音社群，第一時間湧入大量即時災情影片與討論串。許多網友紛紛留言表示，這是近幾年來感受最強烈、最令人恐懼的一次地震，顯示此次強震釋放的能量巨大，在各地都留下了深刻的印象。